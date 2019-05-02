Похотливые туристы стекаются в тематический парк для взрослых с виртуальным порно

Туристы обожают тематический парк для взрослых под названием Pinxy, расположенный в Южной Корее. Всего за 7 евро (около 504 рублей) посетители могут насладиться огромным количеством порно в виртуальной реальности и различными эротическими произведениями.

В Южной Корее открылся новый аттракцион с рейтингом «только для взрослых», который предлагает широкий спектр возможностей в виртуальной реальности.

Уникальный тематический парк Pinxy позволяет гостям попробовать различные VR-гарнитуры, которые воспроизводят откровенные видеоролики.

Тут также демонстрируются разнообразные секс-игрушки и эротические искусства.

В Pinxy гордятся тем, что они являются самым высокотехнологичным аттракционом в данной области.

Посетители могут воспользоваться огромным порно залом, оснащенным гарнитурами виртуальной реальности Dragon Eye II.

Клиенты могут просматривать короткие видеоролики из 16 различных сцен.

БДСМ и косплей относятся к числу необычных жанров, которые доступны для просмотра всем желающим.

Здесь также имеются демоверсии проекта Babe VR, что, вероятно, станет важным фактором для любителей эротических игр.

Данная технология виртуальной реальности позволяет владельцам VR-шлемов опробовать разнообразные взрослые развлечения.

Благодаря уникальной симуляции пользователям кажется, что они находятся в комнате вместе с порно звездой.

Согласно информации, представленной на веб-сайте тематического парка, подобные технологии помогают «создать глубокую связь с пользователем через зрительный контакт и откровенные разговоры».

Популярность таких тематических парков в Южной Корее, вероятно, будет расти, так как в этой консервативной стране существуют строгие правила в отношении порнографических материалов.

Чтобы соответствовать рекомендациям, Pinxy прячет цензурой все свои откровенные видео и фотографии.

Раньше этот тематический парк можно был посетить совершенно бесплатно, но теперь вам предстоит заплатить определенную сумму, чтобы побывать в нем

Тем, кто хочет опробовать порно стенд VR, придется раскошелиться на 7 евро.

Pinxy также зарабатывает немного денег на продаже сексуальных сувениров в своих специальных сувенирных магазинах.

Эти деньги, вероятно, будут вложены в расширение помещений.