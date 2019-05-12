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Подруга обвинила русскую девушку Джонни Деппа в эскорте

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В скором времени после тяжёлого развода у Джонни Деппа появилась новая возлюбленная — 27-летняя танцовщица Go-Go из Санкт-Петербурга Полина Глен

В скором времени после тяжёлого развода у Джонни Деппа появилась новая возлюбленная — 27-летняя танцовщица Go-Go из Санкт-Петербурга Полина Глен.

Пара познакомилась на вечеринке в Лос-Анджелесе, при встрече девушка даже не узнала известного актёра, так как никогда не видела фильмов с его участием. Именно это и подкупило Деппа, посчитавшего, что не знавшая о нём Полина не испытывает корыстных интересов.

Однако по словам знакомых Глен, всё совершенно наоборот. Знакомая Полины, Олеся Соловьева, рассказала, что богатый муж всегда был целью девушки, и ради этого она использовала все доступные способы. Ходили слухи, что она даже занималась эскортом и сидела на сайтах знакомств. Явных подтверждений этому нет, но Полина вместе с подругой Аней часто куда-то отлучались, якобы по делам.

Также, по словам Олеси, Глен всегда вела себя вульгарно и вызывающе, и пыталась обратить на себя внимание тренера.

Американские поклонники Деппа его новую подругу тоже не одобрили и разыскали сайты с анкетами Полины. По взятой оттуда информации они выяснили, что ночь с девушкой обойдётся желающим в 30 тысяч рублей.

Недобрые слухи о возлюбленной актёр пока ещё не прокомментировал, сама же Полина старается прятаться от журналистов.

Подруга обвинила русскую девушку Джонни Деппа в эскорте

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