Подросток ударил школьницу топором

12-летняя девочка, ученица одной из школ города Вольска Саратовской области, пострадал от рук другого учащегося. На данный момент школьница находится в реанимации.

Согласно предварительной информации, 15-летний семиклассник пронёс в школу несколько бутылок с зажигательной смесью, одну из которых забросил в свой класс, другую бросил в коридоре. Отмечается, что обе бутылки не загорелись. Затем злоумышленник начал размахивать ледобуром, по другим сведениям — простым топором, в результате чего попал девочке по голове. После этого он скрылся, на данный момент нет информации о его местоположении или поиске.

Известно, что школьник уже два года состоит на учёте у психиатра, при этом, из-за своего поведения он находится на домашнем обучении. Как минимум один раз он уже оставался на второй год обучения.

Пострадавшая школьница была госпитализирована в Центральную городскую больницу, куда направили бригаду медиков. Они окажут помощь девочке на месте, либо примут решение о её транспортировке в Саратов.