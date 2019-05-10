Под Тулой образовался гигантский провал

В Киреевском районе 8 мая случилось необычное чрезвычайное происшествие — в селе Дедилово, возле одного из частных домой, образовался гигантский провал.

Согласно словам местных жителей, перед тем, как грунт провалился, был слышен сильный гул. Затем в земле появилась яма, глубина которой, по предварительным оценкам, составляет около 15 метров. Диаметр провала — приблизительно 30 метров.

Селяне сообщили, что подобные случаи в их местах — не редкость. Один из них даже продемонстрировал аналогичную яму, правда, образовавшуюся более ста лет назад и уже заросшую.

Версий случившегося выдвигается несколько. По легендам, под землёй проходят пещеры и туннели, которые постепенно осыпаются. По другому предположению, в прошлом веке здесь располагались шахты, которые не были должным образом ликвидированы по завершению работ, из-за чего, в том числе, произошёл подъём грунтовых вод и затопление поверхности. Проблема заболоченности остро возникла несколько лет назад.