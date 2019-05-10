Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Под Тулой образовался гигантский провал

Дата:
В Киреевском районе 8 мая случилось необычное чрезвычайное происшествие — в селе Дедилово, возле одного из частных домой, образовался гигантский

В Киреевском районе 8 мая случилось необычное чрезвычайное происшествие — в селе Дедилово, возле одного из частных домой, образовался гигантский провал.

Согласно словам местных жителей, перед тем, как грунт провалился, был слышен сильный гул. Затем в земле появилась яма, глубина которой, по предварительным оценкам, составляет около 15 метров. Диаметр провала — приблизительно 30 метров.

Селяне сообщили, что подобные случаи в их местах — не редкость. Один из них даже продемонстрировал аналогичную яму, правда, образовавшуюся более ста лет назад и уже заросшую.

Версий случившегося выдвигается несколько. По легендам, под землёй проходят пещеры и туннели, которые постепенно осыпаются. По другому предположению, в прошлом веке здесь располагались шахты, которые не были должным образом ликвидированы по завершению работ, из-за чего, в том числе, произошёл подъём грунтовых вод и затопление поверхности. Проблема заболоченности остро возникла несколько лет назад.

Новости по теме:

  1. В Тамбове на машину с детьми упало дерево
  2. На западном выезде из города мусоровоз перевернул трактор
  3. Житель Башкирии жестоко избил пенсионеров

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Назвавшая Цеповяза меценатом глава ОНК Приамурья ушла со своего поста

Мэр Саратова проехался на грязной маршрутке и пожаловался на грубого водителя

Самая «горячая» учительница в мире живет на Тайване

МиГ-21 разбился в Румынии во время авиашоу

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках