Под Астраханью рыбаки наткнулись на неизвестную трехметровую змею

Рыбак из Астрахани увидел под водой и сфотографировал неизвестную ему змею впечатляющих размеров. Фото пресмыкающегося было выложено в группе Домик рыбака, где автор снимка попросил помощи в определении.

Мнения комментаторов разделились. Наиболее популярной стала версия, что в кадре представлена шахматная гадюка, или, иначе, водяной уж — ядовитая змея, отличающаяся хорошей памятью. Впрочем, эксперты уверяют, что шахматная гадюка не так опасна, как о ней говорят, и вовсе не ядовита. Она действительно весьма агрессивна и, когда чувствует опасность, сворачивается в кольцо и шипит, и может даже укусить.

В отличие от обыкновенных ужей, водяной не имеет характерных пятен на виске оранжево-желтого цвета. Также у них вертикальный зрачок, вместо круглого у ужей.

Но такие пресмыкающиеся имеют длину не более полутора метров, тогда как на снимке змея раза в два больше, так что вопрос о классификации рептилии остаётся открытым.