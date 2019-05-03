Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Под Астраханью рыбаки наткнулись на неизвестную трехметровую змею

Дата:
Рыбак из Астрахани увидел под водой и сфотографировал неизвестную ему змею впечатляющих размеров. Фото пресмыкающегося было выложено в группе Домик ры

Рыбак из Астрахани увидел под водой и сфотографировал неизвестную ему змею впечатляющих размеров. Фото пресмыкающегося было выложено в группе Домик рыбака, где автор снимка попросил помощи в определении.

Мнения комментаторов разделились. Наиболее популярной стала версия, что в кадре представлена шахматная гадюка, или, иначе, водяной уж — ядовитая змея, отличающаяся хорошей памятью. Впрочем, эксперты уверяют, что шахматная гадюка не так опасна, как о ней говорят, и вовсе не ядовита. Она действительно весьма агрессивна и, когда чувствует опасность, сворачивается в кольцо и шипит, и может даже укусить.

В отличие от обыкновенных ужей, водяной не имеет характерных пятен на виске оранжево-желтого цвета. Также у них вертикальный зрачок, вместо круглого у ужей.

Но такие пресмыкающиеся имеют длину не более полутора метров, тогда как на снимке змея раза в два больше, так что вопрос о классификации рептилии остаётся открытым.

Новости по теме:

  1. Житель Башкирии снял на видео встречу с медведем
  2. Елизавета Боярская без макияжа сразила фанатов красотой
  3. Яна Рудковская показала в Сети «зажигательный» танец Димы Билана

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Врачи выявили у футболиста Неймара трещину пятой плюсневой кости

Во время съемок шоу Киркоров «поджег» Собчак и «проткнул» Бузову

СМИ: В Сирию прилетели еще два новейших истребителя Су-57‍

Роскомнадзор потребовал немедленно заблокировать Telegram

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках