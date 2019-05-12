Почти во всех отелях Мадрида резко подскочили цены из-за финала Лиги Чемпионов

Аналитики сообщают, что бронирование номеров в отелях Мадрида, начиная с 31-го мая и заканчивая 2-м июня, может оказаться самым дорогим за всю историю Испании (и даже всей Европы).

Средняя стоимость двухдневного проживания в столице составляет 5000 евро (около 365 тысяч рублей) и в эту сумму входит только оплата номера в гостинице.

Загляните, к примеру, на портал Booking.com – 96 процентов всех мадридских номеров на сайте уже забронированы, а оставшиеся апартаменты быстро заканчиваются, причем хостелы просят в 10 раз больше, чем обычно!

Журналистам из The Olive Press не удалось найти ни одно место, где можно было бы арендовать номер менее чем за 1000 евро (около 73 тысяч рублей). Они искали не только на Booking.com, но и на Trivago.

Многие предлагают апартаменты за 20 000 евро (около 1,46 миллиона рублей), включая Hotel Wellington, где можно забронировать номер за 24 000 евро (около 1,752 миллиона рублей), и Santo Mauro с апартаментами за 26 000 евро (около 1,898 миллиона рублей), в которых когда-то жил Дэвид Бекхэм. Эти суммы не включают в себя обслуживание.

Если вы подумали, что умнее остальных болельщиков и планируете остановиться в Толедо, Аранхуэсе или Чинчоне, трех привлекательных городах, находящихся неподалеку от столицы, то смеем вас огорчить – в них тоже забронированы почти все номера, а оставшиеся предлагаются по бешеным ценам.

И сервис Airbnb ничем не отличается от вышеуказанных порталов – большинство квартир и домов сдаются за цену, превышающую 2000 евро (около 144 тысяч рублей) за две ночи!

Фанатам «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» также посоветовали вылететь через Пальму в Мадрид, после того как на этой неделе стоимость авиабилетов возросла до 1500 евро, как только британские команды одержали несколько уверенных побед. Билеты на игру подскочили до 4000 евро, однако многие спортивные сайты предлагали их гораздо дороже.

Английские клубы забронировали себе места в финале Лиги чемпионов, который состоится 1 июня, после того как продемонстрировали два лучших результата в истории, обыграв «Барселону» и «Аякс» со счетом 4:0 и 3:2 соответственно.

Для тех, кто едет на стадион Ванда Метрополитано, были найдены альтернативные маршруты, в том числе перелет из Манчестера в Брюссель, потом в Пальму, а затем в Мадрид. Возвратиться в Манчестер можно через Берлин всего за 175 евро.

Однако это длительное путешествие означает, что вам придется отправиться 30 мая, а вернуться вы сможете только 4 июня, проведя в Мадриде пять ночей.