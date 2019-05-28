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По стопам Волочковой: Анна Седокова почти села на шпагат

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Вернувшись с отдыха, проведённого в Дубае, Анна Седокова активно занялась спортом и села на жёсткую диету. Причиной этому, в том числе, послужила и кр

Вернувшись с отдыха, проведённого в Дубае, Анна Седокова активно занялась спортом и села на жёсткую диету. Причиной этому, в том числе, послужила и критика в Сети внешности певицы.

На снимках, сделанных по время отдыха, многие подписчики отметили наличие у Анны небольшого лишнего веса и виднеющегося целлюлита. Замечания поклонников артистка приняла к сведению и начала работу над собой.

Недавно она опубликовала фото из спортзала, сделанное в отражении зеркала. Можно увидеть, что у Седоковой неплохая растяжка, и она сидит практически на поперечном шпагате, наклонившись к ступне одной рукой, а в другой держа смартфон. Некоторые сразу же сравнили успех Анны в гимнастике со шпагатами Анастасии Волочковой. Другие больше внимания уделили не достижениям Седоковой, а её спортивной форме, в частности — декольте на топе.

 

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

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