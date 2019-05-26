Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой

Все несколько лет, что Тимати встречается с Анастасией Решетовой, периодически появляются слухи о беременности модели, которые всегда опровергаются со стороны пары.

Недавно поклонники получили подтверждение догадкам. Неожиданный намёк был получен от певицы Ханны на церемонии вручения премии RU.TV. Она сообщила, у них в семье появилась традиция — передавать свою детскую коляску из Майами семьям друзей. Сначала она побывала у певицы Нюши, потом перешла к Виктории Лопыревой, следующая на очереди — Решетова.

Беременность Анастасии была прокомментирована и Аленой Шишковой, с которой несколько лет назад встречался Тимати. Результатом их отношения стала дочь Алиса, сейчас ей четыре года. Алена сообщила, что Алиса будет тепло относиться к своему сводному братику или сестрёнке. Правда, после церемонии Шишкова добавила, что не знает, беременна или нет Решетова, а речь шла о вероятности такого события.

Сами же Тимати и Анастасия очередные слухи пока никак не прокомментировали.