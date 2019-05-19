Петр Порошенко назвал самое обидное для себя за годы президентства

Президент Украины Петр Порошенко поделился тем, что для него стало самым обидным за время нахождения во главе страны. Как признался Порошенко, для него это является то, что он так и не смог установить мир в государстве. Информация об этом появилась на сайте президента.

«Самым обидным для меня является то, что не удалось установить мир и восстановить территориальную целостность Украины», — отметил Петр Порошенко.

Без внимания он не оставил и Россию, в очередной раз обвинив ее в кризисе. Порошенко заявил, что власть «с большим опозданием» начала реагировать на экономический кризис, поглотивший страну в результате «российской агрессии».

Президент обратился к народу и попросил прощения у тех, чьи надежды он не оправдал.

Стоит отметить, что Порошенко на посту сменит Владимир Зеленский. Официальная инаугурация нового главы государства назначена на 20 мая.