Первый российский круизный лайнер спустили на воду

Круизный лайнер «Петр Великий», разработанный и сконструированный в России судостроительным заводом «Лотос», был спущен на воду. В ближайшем будущем будут проводиться дополнительные строительные работы уже на воде.

«На лайнере продолжат работы по обстройке судна, насыщению трубопроводами, электромонтажные работы, остекление. В последующем предстоит проведение швартовных и ходовых испытаний», — выступила с официальным комментарием Объединенная судостроительная корпорация.

Отметим, что это первый российский лайнер проекта PV300VD. Морское судно предназначено для круизов по Каспийскому и Черному морям. Лайнер по плану должен быть сдан в 2020 году.

В лайнере предусмотрены просторные каюты с большими окнами, полноценные балконы. Для пассажиров будут доступны бассейн, поля для гольфа, зона SPA. На территории всего судна будут проведены беспроводной интернет, телевидение, телефонная связь.