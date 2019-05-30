Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Шереметьево

Представители московских экстренных служб заявили о том, что авиалайнеру, поднявшемуся из столицы России и направившемуся в Грозный, пришлось возвратиться в аэропорт Шереметьево.

Самолет повернул обратно из-за обнаружения пилотами технической неисправности. Согласно предварительным сведениям, появилось предупреждение о выходе из строя системы тушения огня. На борту лайнера в тот момент находились 155 пассажиров.

Однако в воздушной гавани опровергли данные о том, что летчикам пришлось совершать аварийную посадку. В средствах массовой информации отмечают, что вынужденную посадку осуществил Airbus A320.