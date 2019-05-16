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От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

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На сайте Change.org появилась петиция от поклонников сериала «Игра престолов», в которой они требуют переснять заключительный сезон. Авторы

На сайте Change.org появилась петиция от поклонников сериала «Игра престолов», в которой они требуют переснять заключительный сезон.

Авторы петиции раскритиковали сценаристов Дэвида Бениоффа и Дэниэла Бретта Уайсса. По их словам, не имея возможности взять, как прежде, исходный материал из книг и делая собственный сюжет, они показали свою полную некомпетентность. Отмечается нелогичное поведение персонажей, неправдоподобное закрытие сюжетных арок и упущение многих важных деталей. Немало ярости вызвали и такие вещи, как чрезмерно тёмный экран в серии про битву при Винтерфелле, киноляп с забытым стаканчиком кофе на столе, рядом с Дейнерис Таргариен, и неожиданно отросшая в пятом эпизоде рука Джейме Ланнистера. Поклонники сериала считают, что, учитывая затраченные средства и время на восьмой сезон, можно было отнестись к съёмкам более серьёзно.

Петицию на данный момент подписало более 240 тысяч человек, некоторые из них даже оплатили её продвижение. Впрочем, это совершенно не гарантирует того, что финальный сезон будет переснят.

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