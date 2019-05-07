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Осквернивший мурманскую церковь вандал попал на видео

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3 мая в Мурманске вандалы синей краской из баллончика изрисовали стены храма Святого князя Владимира надписями, оскорбляющими религию и служителей цер

3 мая в Мурманске вандалы синей краской из баллончика изрисовали стены храма Святого князя Владимира надписями, оскорбляющими религию и служителей церкви.

По факту происшествия организована проверка, правоохранительные органы занимаются поиском злоумышленников.

Недавно была опубликована запись с видеокамер, сделанная приблизительно в то время, когда преступники осуществляли свою грязную работу. На видео можно наблюдать мужчину в серой куртке и с закрытым капюшоном лицом, быстрым шагом удаляющегося от дверей храма. В его руке, предположительно, находится аэрозольный баллончик с краской.

Неизвестный мужчина стал одним из подозреваемых в осуществлённом вандализме, установлением его личности занимаются специалисты.

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