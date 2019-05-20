Опубликованы официальные рендеры смартфона Honor 20

В скором времени будут представлены новые смартфоны Honor 20 и его Pro-версия. Как сообщается, модели станут бюджетным вариантом Huawei P30 и P30-Pro.

Официальные изображения новых смартфонов уже появились в Сети. Они представлены в двух расцветках — синей и чёрной. Фронтальная камера находится над экраном. Также можно увидеть, что Honor 20 будет обладать расположенным сбоку сканером отпечатка пальца, благодаря этому удалось снизить стоимость смартфона. В моделях Huawei он находится под дисплеем.

Отличие Pro-версии состоит в расположении модулей основного объектива на задней панели — вспышка перемещена в правую сторону, а прочие модули расположены в вертикальный ряд.

Стоимость моделей на данный момент неизвестна. Презентация новинок назначена на 21 мая в Лондоне.