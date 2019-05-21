Опубликован первый спутниковый снимок беспилотника «Охотник»

В интернете был обнародован спутниковый снимок прототипа российского тяжелого беспилотника «Охотник». Это первая фотография беспилотника, представленная в открытом доступе.

Источником фотографии выступил аккаунт в Twitter. На снимке можно заметить ряд истребителей Су-57. В непосредственной близости находится БПЛА «Охотник». Исходя из анализа фотографии, можно предположить, что размер «Охотника» примерно идентичен масштабу боевого самолета.

Напомним, что в марте появилась новость о запланированном первом полете «Охотника» в 2019 году. Также ранее была опубликована информация о прохождении системой БПЛА испытаний на истребителе Су-57.