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Опубликован первый спутниковый снимок беспилотника «Охотник»

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В интернете был обнародован спутниковый снимок прототипа российского тяжелого беспилотника «Охотник». Это первая фотография беспилотника, представленн

В интернете был обнародован спутниковый снимок прототипа российского тяжелого беспилотника «Охотник». Это первая фотография беспилотника, представленная в открытом доступе.

Источником фотографии выступил аккаунт в Twitter. На снимке можно заметить ряд истребителей Су-57. В непосредственной близости находится БПЛА «Охотник». Исходя из анализа фотографии, можно предположить, что размер «Охотника» примерно идентичен масштабу боевого самолета.

Напомним, что в марте появилась новость о запланированном первом полете «Охотника» в 2019 году. Также ранее была опубликована информация о прохождении системой БПЛА испытаний на истребителе Су-57.

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