Опубликован новый отрывок из третьего сезона «Очень странных дел»

Выход третьего сезона сериала «Очень странные дела» запланирован на 4 июля, а до тех пор Netflix иногда радует поклонников тизерами.

Сюжет сезона держится в тайне, известно лишь несколько деталей. Так, действия будут происходить в 1985 году, летом. Главные герои останутся прежними, а одним из мест сериала станет торговый центр Starcourt, недавно построенный в городке.

В новом тизере рассказывается о Билли Харгрову, второстепенному персонажу, который переехал в Хокинс во втором сезоне. Билли — весьма известная персона среди представительниц женского пола, кроме того, он летом работает спасателем в местном бассейне, что добавляет ему несколько очков популярности. Под его очарование попадает даже миссис Уилер, мать Майка и Нэнси.