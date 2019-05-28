Ольга Бузова продолжает носить подаренные Дмитрием Тарасовым украшения

Журналисты изучили фотографии Ольги Бузовой и заметили, что она продолжает носить украшения, подаренные ей бывшим супругом Дмитрием Тарасовым.

Так, было замечено кольцо, подаренное на одну из годовщин, а также часы Rolex, презентованные к 30-летию. Отмечается, что эти украшения Ольга носит, скорее всего, из-за связанных с ними воспоминаний, так как сама звезда может позволить себе и более дорогостоящие ювелирные изделия. Кроме того, поклонники ей иногда преподносят драгоценности в качестве подарка.

Недавно начинающая певица продемонстрировала подаренные неизвестным почитателем бриллиантовые браслеты Cartier. Стоимость этих украшений составляет около шести миллионов рублей.

Сама же Бузова пару лет назад прикупила для себя часы Millenary от швейцарской компании Audemars Piquet. Кроме них, у неё есть часы дома Graff. Модели этой компании стоят от десяти миллионов рублей.