Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Ольга Бузова продолжает носить подаренные Дмитрием Тарасовым украшения

Дата:
Журналисты изучили фотографии Ольги Бузовой и заметили, что она продолжает носить украшения, подаренные ей бывшим супругом Дмитрием Тарасовым. Так, бы

Журналисты изучили фотографии Ольги Бузовой и заметили, что она продолжает носить украшения, подаренные ей бывшим супругом Дмитрием Тарасовым.

Так, было замечено кольцо, подаренное на одну из годовщин, а также часы Rolex, презентованные к 30-летию. Отмечается, что эти украшения Ольга носит, скорее всего, из-за связанных с ними воспоминаний, так как сама звезда может позволить себе и более дорогостоящие ювелирные изделия. Кроме того, поклонники ей иногда преподносят драгоценности в качестве подарка.

Недавно начинающая певица продемонстрировала подаренные неизвестным почитателем бриллиантовые браслеты Cartier. Стоимость этих украшений составляет около шести миллионов рублей.

Сама же Бузова пару лет назад прикупила для себя часы Millenary от швейцарской компании Audemars Piquet. Кроме них, у неё есть часы дома Graff. Модели этой компании стоят от десяти миллионов рублей.

Новости по теме:

  1. Каменских сделала интимное признание
  2. Муж Полины Гагариной объяснил, почему не планирует сбривать бороду
  3. Минобороны рассказало о сроках создания модернизированного вертолета Ка-52

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Стало известно, кто выкупил имя Егора Крида у Black Star

Военные выяснили, какая группировка осуществила нападение на базу Хмеймим

В Севастополь впервые прибыл новейший патрульный корабль России

Как я начал осваивать интернет-шопинг

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках