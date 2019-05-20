Ольга Бузова показала огромные синяки

Ольга Бузова, известная по шоу «Дом-2», с недавних пор стала ещё и певицей. По мнению некоторых, на музыкальную сцену она попала случайно, и у неё практически нет вокальных данных.

Однако Ольга с упорством доказывает, что путь к её успеху сложен и имеющиеся результаты она получила, приложив немало усилий.

В новой опубликованной в Instagram фотографии, сделанной после концерта, Бузова показала заработанные на коленях синяки. В комментарии Ольга пишет о том, что успех является не случайностью, по мнению некоторых, а тяжёлой работой, для которой необходимы настойчивость и трудоспособность, а порой и боль. Но, несмотря на все полученные синяки и усталость, она движется к цели.

Подписчики пожалели Ольгу и её колени. Но нашли и такие, кто сообщил, что никто не заставляет Бузову заниматься своей деятельностью, она делает это для себя, а потому и не должна жаловаться.