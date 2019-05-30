Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов приняли участие в YouTube-шоу «Есть вопросы», где получили возможность задать собеседнику самые сокровенные вопросы.

Так, по условия передачи, если вопрошающий считает, что ему ответили нечестно, то он нажимает педаль, расположенную под столом. Судя по итогам программы, и Бузова, и Батрутдинов отвечали вполне откровенно — педаль ни разу не была нажата.

Вопросы были не самыми скромными. Тимур поинтересовался, была ли Ольга в него влюблена. Певица ответила, что он всегда ей нравился и даже сейчас она испытывает симпатию. В свою очередь, Ольга спросила, почему Тимур с ней не переспал, на что он не сразу нашёлся, что сказать, но после раздумий сообщил, что это ответственный момент, к которому не стоит относиться, как к мимолётному.

На вопрос Тимура, вышла бы Бузова за него замуж, Ольга категорически отказала, сообщив, что он за ней даже не ухаживал.

За всё время своего общения, около 13-ти лет, отношения между парой были весьма дружелюбные и поклонники им не раз приписывали роман. Однако, похоже, им комфортнее быть друзьями, нежели возлюбленными.