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Олег Газманов рассказал, почему спит с женой в разных комнатах

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В ходе передачи «Секрет на миллион» с ведущей Лерой Кудрявцевой музыкант Олег Газманов рассказал, что дома у него две спальных комнаты ̵

В ходе передачи «Секрет на миллион» с ведущей Лерой Кудрявцевой музыкант Олег Газманов рассказал, что дома у него две спальных комнаты — для него и для супруги.

Оставить без внимания столь странный факт Кудрявцева не могла и поинтересовалась причинами подобной ситуации, особенно интересной на фоне слухов о разводе исполнителя. Но он опровергнул домыслы и заявил, что у них в семье всё замечательно, а наличие двух спален объясняется очень просто — он не хочет тревожить супругу.

Газманов имеет весьма нестабильный график, из-за чего может уехать с раннего утра или вернуться глубокой ночью. И, кроме того, он храпит и вертится во сне. Раньше он мешал спать жене Марине, из-за чего и сам не высыпался, поэтому и было принято решение о раздельных спальнях.

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