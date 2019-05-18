Олег Газманов рассказал Лере Кудрявцевой о своих проблемах со здоровьем

Олег Газманов недавно был гостем телеведущей Леры Курявцевой, приняв участие в программе «Секрет на миллион».

В ходе программы он поделился некоторыми сведениями из своей жизни и сообщил, что несколько лет назад ему диагностировали опухоль на голосовых связках. Заболевание грозило поставить точку в его карьере, но, к счастью, музыканту удалось с ним справиться.

Однако журналисты перевернули его слова и сообщили своим читателям, будто бы Газманов болен прямо сейчас и уже находится при смерти. Его жену Марину они выставили как молодую и богатую женщину, которая в скором времени станет вдовой.

Газманову после этого пришлось объясняться перед обеспокоенными поклонниками, сообщив им, что с ним всё в порядке, а болезнь была более семи лет назад, и умирать ему ещё рано. Его супруга тоже высказалась по этой ситуации в своём аккаунте Instagram. Она припомнила анекдот, в котором женщина, узнавшая о гибели мужа, уже надумала себе планов, как будет жить без него, успокоилась и повеселела, а супруг внезапно возвращается домой в добром здравии.