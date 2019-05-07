Одомашнивание лошадей вызвало потерю генетического разнообразия

Группа международных исследователей провела генетический анализ 278 останков лошадей, когда-либо живших за прошедшие 42 тысячи лет. Итогом исследований стал неожиданный вывод — у современной лошади нет доисторических предков.

В ходе изучения ДНК были выявлены две новые ветви генеалогического дерева этих животных, почти не пересекающиеся с современными. Также было обнаружено, что генетическое разнообразие лошадей примерно две тысячи лет назад начало резко снижаться. Современного уровня разнообразие достигло около тысячи лет назад, а наиболее быстрое снижение произошло во времена эпохи Возрождения.

По версии учёных, это связано с процессом одомашнивания и последующей селекцией животных. Сейчас существует только два рода лошадей: домашняя и лошадь Пржевальского, при этом только последний вид может считаться потомком доисторического рода — их ДНК совпадает на 3%.