Обнаружена окаменелость косяка рыб возрастом 50 млн лет

Исследователи смогли обнаружить в Соединенных Штатах фрагмент известняковой плиты с целым косяком рыб, возраст которой составила 50 000 000 лет.

Данное открытие указывает на тот факт, что рыбы Erismatopterus levatus умели двигаться в унисон уже в эпоху эоцена. Плита содержит в себе 259 рыбок, длина которых не превышает 25 миллиметров – это меньше, чем у других представителей их вида, найденных ранее, поэтому эксперты уверены, что речь идет о молодых экземплярах.

В момент гибели рыбы перемещались по мелководной части реки. Специалисты считают, что они погибли за долю секунды, из-за упавшей на них песчаной дюны. По словам исследователей, форма косяка этих рыб очень похожа на форму современных рыбных стаек.