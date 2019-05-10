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Нужно ли спасать хомо сапиенс? Отвечают американцы

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Одно из самых больших разочарований в жизни – это когда ты вырастаешь и осознаешь, что взрослые на самом деле не такие смышленые, какими ты представля

Одно из самых больших разочарований в жизни – это когда ты вырастаешь и осознаешь, что взрослые на самом деле не такие смышленые, какими ты представлял их себе в детстве. Раньше я думал, что взрослые точно знают, что они делают, казались умными и способными, а также знали, как управлять миром таким образом, чтобы все мы могли приносить пользу и жить как можно лучше.

Будучи обычным мальчиком, я был абсолютно неправ. Многие взрослые, окончив школу, погружаются в рабочую и семейную рутину, присоединяясь к общей крысиной гонке, желая выжить и продолжить свою жизнь. Многое из того, что было изучено в школе, быстро забывается, а непрерывное образование заменяется развлечением, потому что оно требует меньше усилий. В результате получается, что многие взрослые знают меньше, чем среднестатистический 12-летний школьник в таких областях как математика, география и история.

Джимми Киммел, американский телеведущий, недавно вышел на улицы, чтобы узнать, что люди думают о нынешнем тяжелом положении хомо сапиенс (человек разумный), и действительно ли они (мы) как вид заслуживают спасения. Впрочем, просматривать этот ролик следует с щепоткой скепсиса, ведь его контекст неизвестен. Они вполне могли снимать его в течение нескольких дней, опросив тысячи людей, чтобы найти группу респондентов, давших самые глупые ответы. Однако что-то говорит мне, что это совсем не так, учитывая нынешнее положение образования в Соединенных Штатах.

Нужно ли спасать хомо сапиенс? Отвечают американцы

 

Нужно ли спасать хомо сапиенс? Отвечают американцы

Нет ничего страшного в том, чтобы не знать какие-то элементы из истории и биологии. Однако сильно раздражает участившаяся тенденция, при которой люди стараются лгать и блефовать, когда они не знают точного ответа. Этим людям не хватает любопытства, и они слишком горды, чтобы уточнить информацию, поэтому они просто пытаются «подделать ее, пока могут». Это преобладающее отношение к знаниям стало опасно распространенным и каким-то образом объясняет, почему США занимают столь низкое место по сравнению с остальными странами в рейтингах по интеллекту и образованности населения.

Что вы думаете по этому поводу? Стоит ли спасать хомо сапиенс или мы действительно уже обречены? Один из респондентов подытожил наше затруднительное положение случайным, но невероятно проницательным комментарием: «Я не знаю, что такое хомо сапиенс. Если они вымирают, то это очень грустно. Но, в конце концов, мне все равно».

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