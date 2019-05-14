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ТЕХНОЛОГИИ

Новый изобретенный мягкий робот передвигается по стене, как пиявка

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Команда специалистов из университетов Кембриджа и Тоёхаси создали простого робота, способного передвигаться по стенам и переходить на параллельную пов

Команда специалистов из университетов Кембриджа и Тоёхаси создали простого робота, способного передвигаться по стенам и переходить на параллельную поверхность.

Робот был построен с применением трёх шлангов от душевых леек, скреплённых треугольными конструкциям, на которых размещены шестерёнки и миниатюрные моторы. При этом зубья шестерёнок совпадают с периодом оплетки шлангов.

Передвигается разработка с помощью двух вакуумных присосок, поочерёдно прикрепляя их к поверхности. Внешне передвижение робота напоминает движение пиявки по сложному рельефу, использующей свои собственные присоски, расположенные на концах тела.

По словам разработчиков, устройство на данный момент способно подняться на высоту до 4-х метров и удерживать груз до 1,7 килограмм. Ведутся доработки робота, не исключено, что он будет пущен в серийное производство.

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