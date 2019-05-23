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«Невидимые убийцы»: китайские СМИ восхитились российскими системами РЭБ

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Китайские специалисты интернет-издания Sohu рассказали о новых российских системах РЭБ, которые не «засветились» на недавнем параде Победы, так как во

Китайские специалисты интернет-издания Sohu рассказали о новых российских системах РЭБ, которые не «засветились» на недавнем параде Победы, так как военные специально не афишируют информацию о них.

По словам экспертов из КНР, эти «невидимые убийцы» способны переломить ход битвы в любом современном военном конфликте, но при этом выглядят довольно невзрачно. Шествия обычно рассчитаны на визуальную демонстрацию силы, поэтому танки, пусковые системы и боевая авиация лучше показывают мощь армии. На технику с антеннами и радарами никто бы не обратил внимания, считают авторы материала.

Для примера они рассказали о системе «Мурманск-БН», способной на постоянной основе проводить радиолокационную разведку и при этом подавлять вражескую связь в радиусе до 2 000 километров. Однако в Сети невозможно найти ни одного снимка, демонстрирующего эту установку целиком.

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