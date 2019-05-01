Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Netflix и BBC снимут нового «Дракулу»

Дата:
Телестудия BBc и стриминговый сервис Netflix занялись созданием сериала, в основу которого ляжет роман об самом известном вампире «Дракула»

Телестудия BBc и стриминговый сервис Netflix занялись созданием сериала, в основу которого ляжет роман об самом известном вампире «Дракула» авторства Брэма Стокера. Всего запланировано три эпизода.

Режиссёрами нового сериала выступили сразу несколько человек. Стивен Моффат и Марк Гейтисс, известные как создатели «Шерлока», а также работой в сериале «Доктор Кто», выступят как основные режиссёры над всеми сериями. Джонни Кэмпбелл, поставивший «Мир Дикого Запада», примет участие над первым эпизодом. Дэймон Томас («Убивая Еву») будет работать над второй частью, и Пол Макгиган («Шерлок», «Острые козырьки») снимет третий эпизод. Также Моффат и Гейтисс, вместе с Беном Ирвингом, выступят как продюсеры.

Главную роль Дракулы сыграет Клас Банг, снимавшийся в фильмах «Мост» и «Девушка, которая застряла в паутине».

Первые съёмки прошли в Словакии, в Оравском замке, после чего продолжились в Англии в студии Bray.

Новости по теме:

  1. Вера Брежнева станцевала на столе на закрытой вечеринке
  2. Фрагмент «Тома и Джерри» с 60 кадрами в секунду довел зрителей до тошноты
  3. Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

В Кургане нетрезвый мужчина напал с топором на полицейского при задержании

В Пентагоне раскрыли точное количество выпущенных по Сирии ракет

На видео запечатлен выбор лучших минометных расчетов в Ставропольском крае

Видео: Путин пошутил над севшей на его место главой ХМАО

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках