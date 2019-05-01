Netflix и BBC снимут нового «Дракулу»

Телестудия BBc и стриминговый сервис Netflix занялись созданием сериала, в основу которого ляжет роман об самом известном вампире «Дракула» авторства Брэма Стокера. Всего запланировано три эпизода.

Режиссёрами нового сериала выступили сразу несколько человек. Стивен Моффат и Марк Гейтисс, известные как создатели «Шерлока», а также работой в сериале «Доктор Кто», выступят как основные режиссёры над всеми сериями. Джонни Кэмпбелл, поставивший «Мир Дикого Запада», примет участие над первым эпизодом. Дэймон Томас («Убивая Еву») будет работать над второй частью, и Пол Макгиган («Шерлок», «Острые козырьки») снимет третий эпизод. Также Моффат и Гейтисс, вместе с Беном Ирвингом, выступят как продюсеры.

Главную роль Дракулы сыграет Клас Банг, снимавшийся в фильмах «Мост» и «Девушка, которая застряла в паутине».

Первые съёмки прошли в Словакии, в Оравском замке, после чего продолжились в Англии в студии Bray.