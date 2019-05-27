Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Наталья Бардо обнажилась ради новой фотосессии

Дата:
Наталья Бардо недавно поделилась с подписчиками фотографией, снятой в непривычном для неё образе. На снимке она облачена в одну лишь широкополую шляпу

Наталья Бардо недавно поделилась с подписчиками фотографией, снятой в непривычном для неё образе.

На снимке она облачена в одну лишь широкополую шляпу и больше ничего, актриса полностью обнажена. Правда, увидеть излишне откровенных подробностей подписчикам не удастся — поза подобрана так, что закрывает самые пикантные детали.

Разумеется, это не помешало поклонникам оценить фигуру артистки в целом. Наталью осыпали комплиментами: «Великолепная, точёная фигурка». Некоторые позавидовали и сообщили, что снимок вдохновляет их пойти в спортзал. Был отмечен и загар Бардо, который она, вероятно, заполучила во время отдыха на греческом курорте.

Отдыхать Наталья отправилась без своего возлюбленного, режиссёра Марюса Вайсберга, чем в очередной раз породила подозрения об их расставании, слухи о котором периодически появляются из-за якобы измен мужчины. Домыслам без подтверждений Бардо не верит.

Новости по теме:

  1. Ирландка заявила, что ее пытался убить муж‐призрак
  2. Настасья Самбурская похвасталась фигурой в манере Ким Кардашьян
  3. Дженнифер Лопес резко похудела перед свадьбой

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Украинские паспорта предложили раздавать в центре Москвы

В Багдаде застрелили «мисс Ирака-2015»

Спасение трехлетней девочки с 15-го этажа дома попало на видео

Власти Ирака объявили об уничтожении 45 террористов в Сирии

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках