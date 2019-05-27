Наталья Бардо обнажилась ради новой фотосессии

Наталья Бардо недавно поделилась с подписчиками фотографией, снятой в непривычном для неё образе.

На снимке она облачена в одну лишь широкополую шляпу и больше ничего, актриса полностью обнажена. Правда, увидеть излишне откровенных подробностей подписчикам не удастся — поза подобрана так, что закрывает самые пикантные детали.

Разумеется, это не помешало поклонникам оценить фигуру артистки в целом. Наталью осыпали комплиментами: «Великолепная, точёная фигурка». Некоторые позавидовали и сообщили, что снимок вдохновляет их пойти в спортзал. Был отмечен и загар Бардо, который она, вероятно, заполучила во время отдыха на греческом курорте.

Отдыхать Наталья отправилась без своего возлюбленного, режиссёра Марюса Вайсберга, чем в очередной раз породила подозрения об их расставании, слухи о котором периодически появляются из-за якобы измен мужчины. Домыслам без подтверждений Бардо не верит.