На Украине создали боевой робот «Ласка»

Запорожское предприятие «Инфоком ЛТД» разработало боевого робота, получившего название «Ласка 2.0». Он представляет собой бронированный квадроцикл, оборудованный пулемётом.

Впервые робот был продемонстрирован 16 мая, когда проходила организованная «Лигой оборонных предприятий Украины» выставка.

По сообщению компании-разработчика, «Ласка» является многофункциональной платформой, которую можно использовать как боевую, так и транспортную. Кроме того, она способна выполнять разведку, оборонять периметр и заниматься перевозкой боеприпасов или раненых. Также робот поддерживает дистанционное управление до двух километров, на нём имеются аккумуляторы, радары, средства связи и камеры.

Пользователи Сети отметили, что разработка сгодится для охраны огорода, а вот для армии она довольная слабая.