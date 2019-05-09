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На Украине радикалы напали на людей, ехавших на День Победы

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Празднование Дня Победы на Украине едва не обернулось трагедией, сообщил спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало. О происшествии также нап

Празднование Дня Победы на Украине едва не обернулось трагедией, сообщил спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

О происшествии также написал украинский журналист Дмитрий Гордон, подтвердивший информацию, что автобус с людьми, направляющимися на праздничное мероприятие в Днепр, неизвестные обкидали камнями.

«Сегодня около 6.00 на трассе Кривой Рог – Днепр неизвестные в балаклавах забросали камнями два автобуса с людьми», — уточняет Гордон.

Со слов Тракало известно, что пострадавших в результате нападения неизвестных людей в масках нет – были повреждены только транспортные единицы. Сообщается, что у автобусов были разбиты задние стекла, а на одном из них – повреждено лобовое.

Комментируя произошедший инцидент, депутат Верховной Рады Украины Вилкул добавил, что нападение было совершенно радикальными националистами.

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