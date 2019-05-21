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На Украине против Порошенко подали первый иск

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Андрей Портнов, юрист из Украины, решил подать судебный иск на Петра Порошенко, экс-лидера страны, обвинив его в измене украинскому государству. Согла

Андрей Портнов, юрист из Украины, решил подать судебный иск на Петра Порошенко, экс-лидера страны, обвинив его в измене украинскому государству.

Согласно предварительной информации юрист обвиняет бывшего президента в том, что он пытался захватить власть в стране, а также превысил свои служебные полномочия. К одним из таких эпизодов он отнес отдание преступного приказа о проходе через Керченский пролив украинскими моряками.

По мнению Портнова, все эти решения Порошенко принимал ради введения военного положения на Украине и переноса президентских выборов. В будущем юрист собирается подать аналогичные иски на некоторых украинских депутатов и членов администрации бывшего президента.

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