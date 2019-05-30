Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

На Украине при крушении военного вертолета погибли четыре человека

Дата:
В районе Ровенской области рухнул украинский военный вертолет Ми-8. Данная авиакатастрофа унесла жизни четырех человек. Эта информация была размещена

В районе Ровенской области рухнул украинский военный вертолет Ми-8. Данная авиакатастрофа унесла жизни четырех человек.

Эта информация была размещена в соцсети «Фейсбук» на страничке украинских Сухопутных сил. В опубликованном посте говорится о том, что у них пропала связь с воздушной техникой вчера вечером. Согласно текущим сведениям, в результате этой катастрофы погибли четверо военнослужащих, включая командира шестнадцатой бригады ВСУ.

Воздушное судно потерпело крушение неподалеку от населенного пункта Сестрятин. На месте происшествия работают специалисты. Они пытаются выяснить все обстоятельства случившегося, чтобы установить причины аварии.

Новости по теме:

  1. Горящий корабль ВМС Украины сняли на видео
  2. Девушки нашли родинки в одном и том же месте
  3. Главком Сухопутных войск Японии опробовал в деле «летающий танк» Т-80

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Ефремов предложил отдать Украине Крымский мост в знак дружбы

Осужденный за убийство экс-полковника Буданова умер в колонии

Сестра Роналду считает «позором» удаление брата в матче Лиги чемпионов

Французский актер Сами Насери рассказал подробности о драке в караоке-баре

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках