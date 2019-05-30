На Украине при крушении военного вертолета погибли четыре человека

В районе Ровенской области рухнул украинский военный вертолет Ми-8. Данная авиакатастрофа унесла жизни четырех человек.

Эта информация была размещена в соцсети «Фейсбук» на страничке украинских Сухопутных сил. В опубликованном посте говорится о том, что у них пропала связь с воздушной техникой вчера вечером. Согласно текущим сведениям, в результате этой катастрофы погибли четверо военнослужащих, включая командира шестнадцатой бригады ВСУ.

Воздушное судно потерпело крушение неподалеку от населенного пункта Сестрятин. На месте происшествия работают специалисты. Они пытаются выяснить все обстоятельства случившегося, чтобы установить причины аварии.