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На Украине девочку довели до слез из-за пилотки с красной звездой

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Пользователь Facebook Катрин Янкина опубликовала видеозапись, на которой видно, как полицейские довели до слёз девочку, принудив её снять с себя пилот

Пользователь Facebook Катрин Янкина опубликовала видеозапись, на которой видно, как полицейские довели до слёз девочку, принудив её снять с себя пилотку с символом СССР — красной звездой.

Событие, возмутившее многих очевидцев и пользователей Сети, произошло 9 мая в Запорожье во время праздничных мероприятий. Действия правоохранительных органов были названы наглыми и позорными, их попросили не уподобляться властям.

По словам полиции, они руководствовались украинским законодательством, согласно которому с мая 2015 года запрещено использовать советскую символику, а также переименовывать улицы в честь государственных деятелей СССР.

Отмечается, что неподалёку от произошедшего в это же время находились демонстранты с нацисткой символикой, и к ним полицейские отнеслись совершенно равнодушно.

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