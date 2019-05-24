На Марсе зафиксировали уникальный феномен

Исследователи Аризонского университета, занимаясь изучением Марса, обнаружили процесс, который невозможно наблюдать на Земле.

Наблюдаемым процессом стало передвижение песчаных дюн. На Марсе разреженная атмосфера, и из-за этого скорость миграции дюн в форме полумесяца в 50 раз медленнее по сравнению с самым быстрыми дюнами на Земле. Их скорость составляет всего около полуметра в год.

Однако ряд мест отличился наибольшей скоростью, этому поспособствовали топографические границы и температурные градиенты. Также была замечена редкая особенность — песчаные равнины, обладающие высоким альбедо, из-за чего при отражении солнечного света нагревался воздух, что создавало перемещающие песок конвекционные потоки.

Всего в исследовании с помощью снимков с космического аппарата было изучено 54 дюнных полей, в общей сумме в которых находилось 495 дюн, имеющих высоту от 2 до 120 метров. Полученные данные, как предполагаются, помогут при колонизации Марса.