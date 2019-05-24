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На Марсе зафиксировали уникальный феномен

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Исследователи Аризонского университета, занимаясь изучением Марса, обнаружили процесс, который невозможно наблюдать на Земле. Наблюдаемым процессом ст

Исследователи Аризонского университета, занимаясь изучением Марса, обнаружили процесс, который невозможно наблюдать на Земле.

Наблюдаемым процессом стало передвижение песчаных дюн. На Марсе разреженная атмосфера, и из-за этого скорость миграции дюн в форме полумесяца в 50 раз медленнее по сравнению с самым быстрыми дюнами на Земле. Их скорость составляет всего около полуметра в год.

Однако ряд мест отличился наибольшей скоростью, этому поспособствовали топографические границы и температурные градиенты. Также была замечена редкая особенность — песчаные равнины, обладающие высоким альбедо, из-за чего при отражении солнечного света нагревался воздух, что создавало перемещающие песок конвекционные потоки.

Всего в исследовании с помощью снимков с космического аппарата было изучено 54 дюнных полей, в общей сумме в которых находилось 495 дюн, имеющих высоту от 2 до 120 метров. Полученные данные, как предполагаются, помогут при колонизации Марса.

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