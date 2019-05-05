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На Камчатке медведь растерзал охотника

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На территории Камчатки возле одной из местных рек на охотника напал крупный медведь. Мужчина не смог справиться со зверем и погиб. Данная информация б

На территории Камчатки возле одной из местных рек на охотника напал крупный медведь. Мужчина не смог справиться со зверем и погиб. Данная информация была размещена изданием «Камчатка-Информ».

В СМИ сообщают, что инцидент случился вчера, 4 мая, на участке между Митогой и Уткой. Мужчина решил отправиться на охоту в одиночку, а затем не вернулся. Через некоторое время его останки были найдены местными жителями, которые охотились в тех же окрестностях.

На место происшествия приехали специалисты. Они нашли зверя, убившего охотника, неподалеку от обнаруженных ранее останков. Им пришлось застрелить хищника, чтобы он никому не навредил в будущем.

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