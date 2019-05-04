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Мужчина проглотил Apple AirPods и тот продолжил работать в желудке

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Мужчина из Тайваня на собственном опыте узнал, что беспроводные наушники AirPods способны работать даже в желудке. Как стало известно, молодой человек

Мужчина из Тайваня на собственном опыте узнал, что беспроводные наушники AirPods способны работать даже в желудке.

Как стало известно, молодой человек слушал музыку, лежа на кровати. Незаметно для себя он заснул, а проснувшись, обнаружил пропажу один из наушников. Проверив его местоположение при помощи функции поиска гаджета, мужчина понял, что AirPods оказался в его желудке и при этом продолжает работать. Очевидно, что во время сна он случайно проглотил гарнитуру.

Пострадавший тут же отправился в больницу, где ему сделали рентген, успокоили и заявили, что материал устройства не нанесёт ему никакого вреда, а сам наушник вскоре покинет организм естественным путём. Что и произошло на следующее утро. При этом гарнитура находилась в полностью работоспособном состоянии и даже сохранила около 40% заряда.

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