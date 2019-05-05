Многоножка в янтаре помогла открыть новый подотряд насекомых

Исследователи Зоологического музея Александра Кенинга получили в подарок от коллекционера кусок янтаря, внутри которого находилась застывшая многоножка.

Учёные тут же принялись за исследование членистоногого, и неожиданно обнаружили, что находка является представителем неизвестного ранее вида. Изучив насекомое при помощи томографа и микроскопа, исследователи сумели воссоздать его трёхмерную модель и выяснили, что имеющийся у них экземпляр являлся самкой, размером всего в восемь миллиметров. Также в результате анализов был выявлен период и место обитания подобных многоножек — около 99 миллионов лет назад на территории современной Мьянмы.

Открытый вид получил название Burmanopetalum inexpectatum, его существование доказывает, что учёные не изучили ещё множество других когда-либо живших насекомых — около 80 тысяч видов.