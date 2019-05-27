Минобороны США собирается покупать российские патроны

Армия США заинтересовалась российским вооружением и начала поиск поставщиков боеприпасов, которые не считаются стандартом НАТО.

Об этом стало известно после того, как ответственное за вооружение армии подразделение Пентагона опубликовало официальную заявку на сайте правительства. Согласно документу, управление американской армии ищет подрядчиков для производства и поставки ряда боеприпасов, которые используются в российской армии в огнестрельном оружии.

В частности, в необходимых боеприпасах упоминаются патроны для автоматов Калашникова обоих калибров — 5,45 и 7,62 мм, пистолетов Макарова и Токарева, винтовки СВД, а также для ряда пулемётов: Калашникова различных модификаций, крупнокалиберного ДШК.

На данный момент проводится обзор поставщиков, способных доставлять необходимое вооружение за пределы континентальной части США, конкретное местоположение не упоминается.