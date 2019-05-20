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Министр обороны Украины выставил фото разрушенного Кремля

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На странице в социальной сети Facebook Степана Полторака, занимающего должность Министра обороны Украины, появился пост с его фотографией на фоне «раз

На странице в социальной сети Facebook Степана Полторака, занимающего должность Министра обороны Украины, появился пост с его фотографией на фоне «разрушенных» башен Кремля Москвы.

На данный момент иллюстрация уже удалена из поста. Степан Полторак отредактировал пост, удалив фотографию и написав заметку в виде благодарности украинцев за «поддержку и теплые слова».

Социальная сеть после удаления фотографий оставляет примечание касаемо того, что ранее пост содержал мультимедийный файл. На скриншоте отредактированного поста невооруженным взглядом видно графическую работу, поверх которой было наложено настоящее фото Министра Обороны Украины.

Напомним, что ранее Степан Полторак написал заявление об отставке со своей должности.

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