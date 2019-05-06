Месси нашел для «Барселоны» трех новых игроков

Лионель Мессии, форвард «Барселоны» и ее капитан, рассказал представителям прессы, что смог найти сразу трех новых футболистов для клуба.

По словам известного нападающего, клубу следует обязательно нанять нового центрального защитника, вратаря и форварда. Более того, он уже выбрал игроков, которые, по его мнению, смогут отлично справиться с поставленными перед ними задачами. Например, роль голкипера может сыграть Андре Онана из «Аякса».

Маттиаса де Лигта, который тоже играет за «Аякс», следует сделать центральным защитником, считает 31-летний аргентинец. Вторым форвардом может стать либо Ирвинг Лосано из ПСВ, либо Лука Йович из «Айнтрахта».