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Месси нашел для «Барселоны» трех новых игроков

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Лионель Мессии, форвард «Барселоны» и ее капитан, рассказал представителям прессы, что смог найти сразу трех новых футболистов для клуба. По словам из

Лионель Мессии, форвард «Барселоны» и ее капитан, рассказал представителям прессы, что смог найти сразу трех новых футболистов для клуба.

По словам известного нападающего, клубу следует обязательно нанять нового центрального защитника, вратаря и форварда. Более того, он уже выбрал игроков, которые, по его мнению, смогут отлично справиться с поставленными перед ними задачами. Например, роль голкипера может сыграть Андре Онана из «Аякса».

Маттиаса де Лигта, который тоже играет за «Аякс», следует сделать центральным защитником, считает 31-летний аргентинец. Вторым форвардом может стать либо Ирвинг Лосано из ПСВ, либо Лука Йович из «Айнтрахта».

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