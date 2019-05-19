Маша Распутина к 55-летнему юбилею похудела, вызвав восторг фанатов

Маша Распутина к своему 55-летнему юбилею, прошедшего 13 мая, изменилась до неузнаваемости. Фотография в новом образе была опубликована в Instagram певицы.

Излишней стройностью Распутина никогда не отличалась, и, кроме того, не могла долгое время удерживаться в одном весе, то набирая килограммы, то избавляясь от них. Но длинные и стройные ноги и использование утягивающих корсетов помогали ей превосходно выглядеть.

На выложенном снимке можно увидеть, что певица победила в борьбе с весом, особенно это заметно по лицу — скулы стали более отчётливыми, губы уменьшились, и даже морщинки пропали. В целом, лицо стало выглядеть более естественно.

По словам Распутиной, она соблюдает строгий пост, практически не употребляет мучного и полностью заменила мясо морепродуктами.

Впрочем, некоторые уверены, что не обошлось без помощи пластических хирургов, но подобные домыслы артистка всегда опровергает.