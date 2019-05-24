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Мария Горбань показала «горячий» снимок из ванной

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Мария Горбань недавно пожелала подписчикам в Instagram спокойной ночи в интересной форме — выложив свою фотографию, сделанную в отражении зеркал

Мария Горбань недавно пожелала подписчикам в Instagram спокойной ночи в интересной форме — выложив свою фотографию, сделанную в отражении зеркала в ванной.

На снимке Мария позирует обнажённой, но излишне откровенных подробней увидеть невозможно — они скрыты как мобильным телефоном, так и запотевшим зеркалом, на которое мгновенно пожаловались её поклонники. Многие из них оценили фигуру актрисы, в частности, её великолепный бюст.

Также было отмечено, что, несмотря на отсутствие одежды, Марии удалось не перейти тонкую грань, за которой начинается пошлость — фотография получилась хоть и из разряда «обнажёнки», однако без вульгарности.

Впрочем, не все подписчики с этим согласны — некоторые сообщили, что подобным «снимкам место на сайтах для взрослых», и ничем иным, кроме как «выставив на показ голое тело, актриса не может привлечь внимание».

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