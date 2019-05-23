Марго Робби показала фигуру в белом купальнике на Лазурном берегу

Марго Робби, американская киноактриса, снявшаяся в ленте «Однажды в Голливуде», решила порадовать своих фанатов фотосессией в купальнике, устроенной на Лазурном берегу.

На появившихся в Интернете фотографиях молодая артистка позирует в роскошном купальном костюме белого цвета. Затем она ныряет пару раз в воду, а после непродолжительного купания решает спрятать тело под полотенцем. Однако не всем фанатам пришлись по вкусу нынешние формы актрисы. Некоторые считают, что ей стоит лучше следить за своей талией.

Напоминаем, что Робби сыграла роль известной модели Шерон Тейт в новой кинокартине Квентина Тарантино, события которой разворачиваются в 60-е годы прошлого века. Лента рассказывает о молодом актере и его дублере, мечтающих стать звездами Голливуда.