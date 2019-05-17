Марат Башаров вышел в свет с бывшей женой после развода

Зимой между актёром Маратом Башаровым и его уже бывшей женой Елизаветой Шевырковой состоялся грандиозный скандал, итогом которого стал развод в марте. Одной из причин послужило избиение супруги Маратом.

По словам артиста, Елизавета шантажировала его заявлением в полицию, из-за чего он был вынужден отписать ей и их двухлетнему сыну Марселю одну из своих трёх квартир, имеющую самую большую площадь. Также он неприятно высказался о действиях Шевырковой и о том, что она не переговорила с ним, а об разводе он с удивлением узнал из газет.

Как бы там ни было, сейчас у бывших супругов хорошие отношения, настолько, что ходят слухи об их воссоединении. Недавно они были замечены вместе на концерте группы «Би-2», откуда они опубликовали кадры на своих страницах в соцсетях. Было отмечено, что они весьма неплохо общаются. Поводом для подозрений послужило и то, что Елизавета не меняет фамилию на страницах на девичью. И даже друзья Башарова сообщили, что мужчина искренне желает вернуться в семью.

По словам же адвокатов, представляющих их интересы в суде, бывшие супруги решили сохранить дружественные отношения ради ребёнка.