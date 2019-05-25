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«Маленькая грудь и толстые ноги»: Ольга Бузова раскритиковала собственную фигуру

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Ольга Бузова недавно выложила фотографию в Instagram, в подписи к которой пожаловалась на свою неидеальную фигуру. На фото, снятом, предположительно,

Ольга Бузова недавно выложила фотографию в Instagram, в подписи к которой пожаловалась на свою неидеальную фигуру.

На фото, снятом, предположительно, на побережье Чёрного моря, Ольга облачена в купальник фиолетового цвета. Она жалуется, что у неё маленькая грудь в комплекте с толстыми ногами, спрашивая затем, насколько это имеет значение, если также она обладает большой душой и чутким сердцем.

Поклонники Бузовой поспешили утешить певицу, сообщив в комментариях, что ноги у неё стройные и переживать по поводу лишнего веса ей уж точно не стоит. Впрочем, грудь Ольги таких похвал не удостоилась — на её счёт подписчики отметили, что она в самом деле небольшого размера.

Другие раскритиковали Бузову, но не за фигуру, а за публикацию пошлой фотографии, которую душевный человек не стал бы выкладывать на всеобщее обозрение. А, согласно ещё одному высказанному мнению, певица просто пытается вызвать сочувствие со стороны поклонников и получить побольше комплиментов.

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