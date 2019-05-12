Макс Покровский из «Ногу свело» впечатлил фанатов в Воронеже

11 мая состоялось выступление группы «Ногу свело» на Адмиралтейской площади Воронежа. Лидер группы Максим Покровский решил добавить немного адреналина в выступление, взобравшись на одну из опор конструкций сцены.

Действие никак не повлияло на концерт — держась за перекладину одной рукой, Покровский продолжил исполнение песни «Московский романс», находясь в буквальном смысле на высоте. В таком положении Максим находился некоторое время, после чего как ни в чём не бывало спустился обратно и продолжил вытворять разнообразные трюки. В частности, он взял в одну руку стойку для микрофона, поднял её над головой и начал крутить. В другой руке он по-прежнему одерживал сам микрофон.

Кроме «Ногу свело» выступили и другие исполнители, в том числе Юлия Чичерина и группа «7Б». Сам концерт был организован в рамках фестиваля байкеров H.O.G. Spring Challenge.