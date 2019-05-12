Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Макс Покровский из «Ногу свело» впечатлил фанатов в Воронеже

Дата:
Есть видео
11 мая состоялось выступление группы «Ногу свело» на Адмиралтейской площади Воронежа. Лидер группы Максим Покровский решил добавить немного

11 мая состоялось выступление группы «Ногу свело» на Адмиралтейской площади Воронежа. Лидер группы Максим Покровский решил добавить немного адреналина в выступление, взобравшись на одну из опор конструкций сцены.

Действие никак не повлияло на концерт — держась за перекладину одной рукой, Покровский продолжил исполнение песни «Московский романс», находясь в буквальном смысле на высоте. В таком положении Максим находился некоторое время, после чего как ни в чём не бывало спустился обратно и продолжил вытворять разнообразные трюки. В частности, он взял в одну руку стойку для микрофона, поднял её над головой и начал крутить. В другой руке он по-прежнему одерживал сам микрофон.

Кроме «Ногу свело» выступили и другие исполнители, в том числе Юлия Чичерина и группа «7Б». Сам концерт был организован в рамках фестиваля байкеров H.O.G. Spring Challenge.

Источник новости

Новости по теме:

  1. Эмилию Кларк напугала восковая фигура Дейенерис в музее Ирландии
  2. Подруга обвинила русскую девушку Джонни Деппа в эскорте
  3. Глюкоза выложила снимок в «голом» купальнике

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

В Москве продемонстрируют фрагменты сбитых в Сирии американских ракет

Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта

Ученые из США предсказали катаклизмы на востоке России

Двое болельщиков подрались в центре Рязани после матча Россия-Хорватия

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках