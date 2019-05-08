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Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе

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Исполнитель Макс Барских сообщил на своей странице Instagram, что попал в аварию, находясь в Калифорнии, где, предположительно, занят записью нового а

Исполнитель Макс Барских сообщил на своей странице Instagram, что попал в аварию, находясь в Калифорнии, где, предположительно, занят записью нового альбома.

В публикации певец выложил фотографию своего поврежденного автомобиля Chevrolet. На снимке видно, что больше всего пострадала передняя часть машины — капот сильно погнут и разбит, из салона виднеются сработавшие подушки безопасности. Также Макс сообщил, что сам был пристёгнут ремнём безопасности, поэтому отделался только испугом.

Причинами ДТП Барских не поделился, ограничившись комментарием о том, что понял, из-за чего произошла ситуация, и усвоил из случившегося урок. Также он признался, что осознал ценность каждого момента жизни, оказавшись на грани, и призвал своих поклонников быть внимательными и не забывать пристёгиваться, так как это может спасти им жизнь.

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