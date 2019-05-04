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Ляшко приготовил «три ключевых вопроса» Зеленскому

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Олег Ляшко, являющийся лидером Радикальной партии Украины, на странице Facebook сделал заявление, в котором сообщил, что инаугурация Владимира Зеленск

Олег Ляшко, являющийся лидером Радикальной партии Украины, на странице Facebook сделал заявление, в котором сообщил, что инаугурация Владимира Зеленского его совершенно не интересует, однако у него имеется к нему ряд вопросов.

Инаугурация, по его мнению, дело второстепенной важности для страны, а ему более интересно, как избранный президент сумеет добиться мира на Украине, как он планирует восстанавливать экономическое положение и как намеревается преодолевать бедность украинцев.

При это Ляшко проигнорировал встречу 4 мая с Зеленским, во время которой обсуждалась инаугурация, но сообщил, что в случае необходимости может дать несколько советов — его номер телефона известен.

Подписчики Ляшко к его высказыванию отнеслись неоднозначно, посоветовав ему самому для начала дать ответы на свои вопросы и попросили указать, что именно он лично сделал по этим ситуациям во время депутатства.

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