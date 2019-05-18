Ксения Бородина призналась, что у нее началась паранойя

Телеведущая Ксения Бородина заподозрила у себя развитие паранойи — она стала сомневаться в безопасности и приватности различных социальных сетей и мессенджеров.

Как она сообщила своим поклонникам, она вычитала в статье, что WhatsApp специально для «сотрудников ФБР» оставляет незащищённость. Впрочем, к этой информации она относится несколько скептически, считая, что это лишь своеобразный пиар. Но далее добавляет, что, по её мнению, каждая соцсеть и мессенджер имеет сотрудничество со спецслужбами — каждая со своей.

Некоторые пользователи, являющиеся поклонниками конспирологических теорий, с предположением о всеобщей слежке согласились. По их убеждению, спецслужбы уже давно следят за действиями населения. Однако большинство подписчиков Ксении сообщили, что это паранойя, а ФБР и без того есть чем заняться, чем тратить время и силы на слежку за «каким-нибудь Васей».