Кристина Агилера приняла участие в откровенной фотосессии

Американская певица Кристина Агилера приятно удивила своих поклонников, приняв участие в откровенной фотосессии.

Знаменитая исполнительница из США разместила в своем профиле «Инстаграм» несколько снимков, сделанных специально для модного журнала Galore. На этих фото 38-летняя звезда предстала перед своими фанатами практически голышом. Подписчикам очень понравился новый образ Агилеры, поэтому менее чем за день фотоснимки набрали свыше 275 000 отметок «нравится».

В настоящее время знаменитость не только участвует в различных фотосессиях, но и часто организует концерты по всему миру. Например, в ходе тура The X Tour она собирается посетить Российскую Федерацию в середине июля.