Здесь рождаются новости.
Главная
МИР ЛЮДЕЙ

Кристина Агилера приняла участие в откровенной фотосессии

Дата:
Американская певица Кристина Агилера приятно удивила своих поклонников, приняв участие в откровенной фотосессии. Знаменитая исполнительница из США раз

Американская певица Кристина Агилера приятно удивила своих поклонников, приняв участие в откровенной фотосессии.

Знаменитая исполнительница из США разместила в своем профиле «Инстаграм» несколько снимков, сделанных специально для модного журнала Galore. На этих фото 38-летняя звезда предстала перед своими фанатами практически голышом. Подписчикам очень понравился новый образ Агилеры, поэтому менее чем за день фотоснимки набрали свыше 275 000 отметок «нравится».

В настоящее время знаменитость не только участвует в различных фотосессиях, но и часто организует концерты по всему миру. Например, в ходе тура The X Tour она собирается посетить Российскую Федерацию в середине июля.

Теги:

Новости по теме:

  1. Полная актриса опубликовала фото в обнаженном виде ради любви к себе
  2. Телеведущую жестко раскритиковали за небритые подмышки
  3. Кузьмин ушел от Пугачевой из-за страха потерять свободу

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Клумбу в Москве засыпали почвой Юрского периода с древними окаменелостями

«Викинг» Андрея Кравчука собрал рекордную кассу в первый день нового года

Назван самый сексуальный мужчина по версии журнала People

Ураган в штате Луизиана перевернул дом и погубил двух человек

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках